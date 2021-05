Burgemeester sluit ook tweede Feyenoord-café na explosie

Explosie bij Feyenoord-café The Hide Away | Foto: MediaTV

Café The Hide Away in Rotterdam-IJsselmonde moet voor twee weken dicht. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb besloten. Bij het Feyenoord-café was in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie. Die zorgde voor schade door het hele café.

Om 01:25 uur ging de eerste bom af bij Feyenoord-café The Hide Away op het Kreekplein. Eerder deze week was er ook al een explosie bij een ander supporterscafé, een paar kilometer verderop. Ook dat café moet voor twee weken dicht.

Vaste gasten van The Hide Away zijn vrijdagmorgen al een inzameling gestart. Ze zagen de bui al hangen en willen een bedrag ophalen om niet alleen de schade van de ontploffing te dekken, maar ook het mislopen van inkomsten door de sluiting. Er is inmiddels al ruim 7.500 euro opgehaald.

Of de explosies iets te maken hebben met de wedstrijd Feyenoord-Ajax van komende zondag, is nog onduidelijk.

Nog twee explosies

Later in de nacht wat het nog twee keer raak. In portiekwoningen aan de Forelstraat in Hoogvliet en de De Blécourtstraat in Schiebroek ontploften ook bommen. Dat zorgde voor veel schade. Ook moesten een paar woningen worden ontruimd.