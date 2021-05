Feyenoord-verdediger Malacia over Advocaat: 'We weten hoe de trainer is'

De spelersgroep van Feyenoord sprak dinsdag met de technische staf. "Dat is voor ons goed geweest", blikt Malacia terug. Hij vertelt dat trainer Dick Advocaat na afloop van het uitduel met ADO Den Haag (3-2, red.) in een emotionele bui. "We weten hoe de trainer is. Hij is gewoon zo. Dat wisten we vanaf het begin al. Het is niet iets raars", duidt Malacia.

Malacia zegt dat Feyenoord deze week voor het duel met aartsrivaal Ajax goed heeft getraind. De verdediger heeft zich nog niet bij de play-offs voor een ticket om de voorronde van de Conference League neergelegd. Toch ziet hij kansen tegen de landskampioenen. "Als we genoeg strijd leveren, dan moeten we niet onderdoen ten opzichte van Ajax", vindt de Feyenoord-speler.

Kijk hieronder naar het interview met Feyenoord-verdediger Tyrell Malacia voorafgaand aan De Klassieker tegen Ajax: