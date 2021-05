Feyenoord-trainer Advocaat getergd op de persconferentie: 'Na ADO in de emotie en frustratie verkeerde dingen gezegd'

"Het schoot bij mij allemaal verkeerd en dat is niet goed geweest", is Advocaat zelfkritisch. Technisch directeur Frank Arnesen en Advocaat hebben dinsdag aan de spelersgroep laten weten wat zij van de Feyenoord-selectie verwachten. Op de persconferentie wilde de trainer van de Rotterdammers over dat gesprek weinig kwijt. "We zijn met z'n allen in oktober 2019 begonnen en willen dit met elkaar goed afsluiten. Ik kan de kritiek van januari tot heden begrijpen. Dat is niet des Feyenoords."

Kijk hieronder naar het interview met Feyenoord-trainer Dick Advocaat voor de thuiswedstrijd tegen Ajax. De tekst gaat verder onder de video:

Advocaat is niet tevreden over de tweede seizoenshelft van Feyenoord. De spelersgroep deelt dezelfde mening. "Maar ik maak zeker weten het seizoen af", aldus Advocaat. Het doel voor Feyenoord is Europees voetbal halen. "Hoe? Dat maakt niet uit."

'Erehaag is niet de gewoonte in Nederland'

Feyenoord moet tegen Ajax veel strijd gaan leveren, kondigt Advocaat aan. Met ook de juiste intensiteit. Advocaat merkt op dat er gelatenheid heerst rondom Feyenoord. "Dat moet je niet accepteren", benadrukt hij.

De Rotterdammers gaan voor aanvang van De Klassieker geen erehaag voor Ajax vormen. "Bij deze wil ik Ajax feliciteren met een prachtige prestatie door de beker en het landskampioenschap te pakken, maar in Nederland is het niet de gewoonte om een erehaag te vormen", zegt Advocaat. Wel heeft Feyenoord bloemen naar Amsterdam gestuurd, wat Feyenoord altijd doet richting de landskampioen.

Met Ajax treft Feyenoord een sterke tegenstander. Volgens de trainer van de Rotterdammers zou mogelijke onderschatting vanuit Amsterdam in het voordeel van Feyenoord kunnen werken, maar Advocaat benadrukt dat zijn ploeg aan de bak kan. "Duels tussen Feyenoord en Ajax zijn prachtig om te spelen", vertelt Advocaat, die met Feyenoord De Klassieker zonder Steven Berghuis en Jens Toornstra moet spelen. "De spelers die zondag de kans zullen krijgen, zullen zich dan moeten laten zien."