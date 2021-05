Twee jaar cel geëist tegen Zwijndrechtse fruithandelaar die tonnen aan drugsgeld witwaste

De 68-jarige Zwijndrechtenaar zou zijn bedrijf hebben gebruikt om het criminele geld via allerlei ingewikkelde constructies te vermengen met zijn eigen administratie, zegt justitie. Hij liep in 2019 tegen de lamp. Bij meerdere invallen vonden rechercheurs 863.790,40 euro aan contant geld en drie Rolex-horloges.

Fietshandel

Volgens de man gaat het om spaargeld en inkomsten uit een fietshandel vanuit de voortuin, maar dat noemt het OM onaannemelijk. Het geld was verpakt in ducttape, dozen met aluminiumwanden en verhuisdozen met isolerende tape. "Het is zo typerend voor drugshandel, dat het bijna cliché is", aldus justitie.

De officier rekent het de Zwijndrechtenaar verder zwaar aan dat hij als witwasser betrokken is geraakt bij zware criminaliteit. Daarmee heeft hij ook zijn omgeving risico laten lopen, zegt justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.