Stadions blijven in de laatste reguliere speelronden leeg

De KNVB meldt dat de juridische basis nog ontbreekt om publiek (met toegangstests) bij publieksevenementen toe te laten. De voetbalbond is 'zwaar teleurgesteld' dat de wettelijke kader zo lang op zich laat wachten. "Omdat eerder veelvuldig is gebleken dat in de stadions voetbalwedstrijden veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd met beperkt publiek", schrijdt de KNVB in een reactie.

Nog hoop voor Feyenoord en Sparta

Maar de deur staat voor dit seizoen nog op een kier voor supporters in het stadion. De KNVB hoopt namelijk dat er na 18 mei in de nacompetitie, de play-offwedstrijden voor promotie/degradatie en voor een Europees ticket nog wel publiek welkom is. De Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en KNVB blijven hierover in gesprek met het kabinet. Mochten Feyenoord en Sparta dus de play-offs om Europees voetbal halen, dan is er misschien wél publiek welkom.

Feyenoord, Sparta en Excelsior mochten eind april hun thuiswedstrijden eenmalig voor een beperkt aantal toeschouwers afwerken. Zo speelde Feyenoord in De Kuip met 0-0 gelijk tegen Vitesse. Sparta was toen met 2-0 te sterk voor VVV-Venlo. Excelsior zegevierde vorige week voor eigen publiek met 3-0 in de derby tegen FC Dordrecht.