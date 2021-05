FC Rijnmond: ‘Feyenoord speelt met vuur door met Advocaat te hopen dat het nog goed komt’

Feyenoord wacht met Ajax zondag een zware kluif in De Klassieker. Maar de mannen van FC Rijnmond zijn niet per se negatief over dit topaffiche in de eredivisie. “Nu kan Feyenoord compact spelen en moet Ajax het spel maken. Dat ligt Feyenoord beter”, merkt Feyenoord-watcher Sinclair Bischop op.

Maar Feyenoord heeft een lastige week achter de rug, met oog op de discussie rondom het functioneren van trainer Dick Advocaat in De Kuip. De Haagse coach reageerde emotioneel na de 3-2 uitnederlaag bij hekkensluiter ADO Den Haag. Maar Advocaat wil het seizoen bij Feyenoord afmaken. Bischop ziet dat de chemie tussen trainer Dick Advocaat en de spelersgroep van Feyenoord weg is. “Hopen dat het de komende weken nog goed komt, dat is spelen met vuur”, vindt Bischop.

Of de clubleiding had moeten ingrijpen, laten de mannen van FC Rijnmond in het midden. “Er is het afgelopen jaar heel veel gebeurd tussen een paar spelers en Advocaat. Daardoor is een bekoelde sfeer. Als de resultaten niet goed zijn, dan gaat de spelersgroep zich irriteren aan de kleinste dingen”, aldus Bischop.

“Het is belangrijk of de clubleiding van Feyenoord er voldoende bovenop zit”, vult Feyenoord-watcher Dennis van Eersel aan. “Wanneer is hét moment om te grijpen? Dat is ook erg lastig.” Geert den Ouden, analist van FC Rijnmond, vindt dat Feyenoord ook een excuus heeft. Vanwege allerlei afwezigen hebben de Rotterdammers volgens hem een lastig seizoen erop zitten.

‘Feyenoord kan momenteel geen contracten verlengen’

Momenteel spelen bij Feyenoord mogelijke contractverlengingen. Zo willen de Rotterdammers langer door met Marcos Senesi en Lutsharel Geertruida, maar tijdens de onderhandelingen is er zand in de motor gekomen. “De financiële situatie is namelijk zo, dat Feyenoord de contracten niet kan verlengen. Die gesprekken worden opgeschort, maar ik kan me voorstellen dat het voor afleiding zorgt”, vertelt Van Eersel.

Ook ging het over Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis. Het is de vraag of de aanvaller komend seizoen ook nog in De Kuip speelt. “Als hij op het EK voetbal goede dingen laat zien, dan gaan de mooie clubs wel voor hem komen”, denkt Bischop.

