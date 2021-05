LIVE: FC Rijnmond met een ruime vooruitblik op De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

Feyenoord neemt het zondag in De Kuip op tegen landskampioen Ajax. Uiteraard komt De Klassieker uitgebreid aan bod in FC Rijnmond. In de regionale voetbaltalkshow ontvangt presentator Bart Nolles de Feyenoord-watchers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden.