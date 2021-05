Een boycot tegen Coca-Cola en het WK voetbal: hoe een Rotterdamse cafébaas strijdt voor een betere wereld

Met een frisse blik denkt Bek na over alle investeringen die hij doet. Zo is hij ervan bewust dat Coca-Cola een grote sponsor is van het WK voetbal in Qatar, een land dat het niet zo nauw neemt met mensenrechten. Drie weken geleden ging zijn contract bij een andere leverancier van frisdrank in. "Het gaat in de wereld niet alleen maar om geld verdienen. Voor een betere wereld moet je iets anders gaan doen. Als ik over vijf jaar gewoon nog wat geld verdien, is het toch ook goed? Alleen dan doe ik het op een nette manier."

Zo denkt Bek na over duurzaamheid en drinken klanten water uit de kraan als het aan hem ligt. "Waarom zou ik een flesje laten komen uit België voor plat water? Dat kan net zo goed hier uit de kraan komen."

Cafébaas Vincent Bek | Foto: Hans Reitzema

Of het zakelijk slim is om van Coca-Cola af te stappen, weet de cafébaas nog niet na drie weken. "Maar het interesseert met ook niet!" In Duitsland heeft hij een leverancier gevonden dat zich erg bezighoudt met duurzaamheid. "Zo zit de frisdrank bijvoorbeeld en vegan flesjes. Er worden geen paardenbotten gebruikt voor de lijm om etiketten op te plakken. Dat is een mooi streven."

Geen WK

Komende winter, mocht Nederland zich plaatsen, in het Oranje op een groot scherm naar het WK Voetbal kijken? Niet in Café Walenburg. "Ik heb een aantal jaar geleden sowieso al besloten geen voetbal meer uit te zenden. Ik heb een mooie plek op aarde waar je zonder last van schreeuwende supporters van een drankje kunt genieten." Maar Bek kan zich ook niet vinden in het WK in Qatar. "Ik ben wel een voetballiefhebber, maar ik ga niet kijken naar dit WK."

Bek weet niet of er meerdere cafés in de regio op deze manier denken en werken. "Ik krijg wel van anderen te horen dat ze het goed vinden wat ik doe. Maar velen zitten ook nog vast aan contracten. Op mijn eigen terras krijg ik positieve reacties. Je moet ergens beginnen!"