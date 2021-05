Lange rijen voor winkels Dordrecht: 'Eindelijk beginnen aan de inhaalslag'

De bloemetjes staan weer buiten bij Blooming op de Vriesestraat. Eindelijk. Maandenlang maakte deze bloemisterij een wat ingetogen indruk. Helemaal niet wat eigenaren Angelique en Henriette willen. Maar nu weer gaat de rem eraf. "We zijn dolgelukkig omdat we weer bloemen uitstallen. En het weer is mooi. De stad leeft weer op."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Angelique en Henriëtte van bloemisterij Blooming in het centrum van Dordrecht | Foto: Rijnmond



Inderdaad, de stad ademt weer. Zo voelt dat deze doordeweekse dag. Voor een aantal winkels staat zelfs een meterslange rij. Ondernemers halen opgelucht adem. "Het voelt alsof we eindelijk kunnen beginnen aan onze inhaalslag. Wij zijn blij en de mensen zijn ook blij. We kunnen onze passie weer overbrengen", zegt Angelique Pragt van Blooming.



Het was nodig voor de twee bloemisten die in 2019 begonnen aan hun grote avontuur. "We zijn aardig door ons spaargeld heen", zegt Henriëtte Hoogerwerf. "De bodem kwam in zicht." Omdat Blooming nog maar relatief kort bestaat, had het geen recht op steun van de overheid. "Ik heb in mijn privéleven flink moeten besparen", zegt Angelique. Nu kan ze weer vooruit kijken en dat is wat ze wilde. "We gaan onze schouders eronder zetten."



Blooming is er nog niet, maar gaat het redden, verwachten Angelique en Henriëtte. "We zijn zo optimistisch mogelijk gebleven tijdens de zwaarste maanden. Door creatief te zijn hebben we geprobeerd toch iets te verdienen en contact te houden met onze klanten. Maar het lukte ons eigenlijk niet om genoeg te verdienen voor de vaste lasten. Daar moest dus spaargeld bij."

Hun doorzettingsvermogen loonde. De klanten weten Blooming weer te vinden nu ze spontaan binnen kunnen lopen.

Ook op de Voorstraat bij Get Back Music ziet het leven er zonniger uit. "Het voelt goed. Sinds vorige week weten onze klanten de weg weer te vinden", zegt eigenaar Chris. "Ze zijn blij dat we bij ons kunnen snuffelen en lekker 'ouwehoeren' over muziek. Muziek brengt vrolijkheid en dat is wat mensen nu nodig hebben."

"Als dit zo doorzet, gaat Get Back het redden. Ook al konden mensen binnen op afspraak, we zijn toch vooral een winkel om spontaan binnen te lopen. En te genieten van de muziek waar je van houdt. Echt waar, voor iedereen hebben we wat."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Eigenaar Chris van Get Back Music is blij dat hij weer lekker over muziek kan ouwehoeren met zijn klanten | Foto: Rijnmond



Ook voor de verslaggever die omhoog zit voor een moederdagcadeau weet hij wel wat. "Houdt ze van David Bowie? Met deze ga je punten scoren", zegt Chris terwijl hij een mooie dubbelaar op vinyl omhoog houdt. En als de kenner het zegt, dan is het zo. 'Bowie live on Glastonbury 2000' wordt het dus dit jaar. Inderdaad, voltreffer gegarandeerd.