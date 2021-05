Geld stroomt binnen voor door vuurwerkbom getroffen Feyenoordcafé: 'Dit had ik niet durven dromen'

Geld stroomt binnen voor Feyenoordcafé via crowdfunding: 'Dit had ik niet durven dromen'

Een van de explosies was bij Feyenoord-café The Hide Away in IJsselmonde | Foto: MediaTV

The Hide Away op het Kreekplein in de wijk IJsselmonde is het tweede Feyenoordcafé dat deze week zwaar is geteisterd door een vuurwerkbom. De eigenaren werden op de dag zelf nog verrast met een inzamelingsactie van de vaste bezoekers. Voor vrijdagavond is er al meer dan 10 duizend euro opgehaald. "Dit hadden we niet durven dromen."

Dat zegt Rico Gillissen, zoon van de eigenaar van het café. "We wisten dat wij één grote familie zijn, maar dit is echt bizar!" Zelf hebben ze niet gevraagd om deze actie. "We waren hier helemaal nog niet mee bezig. Dit is gedaan om ons een hart onder de riem te steken. Daar heb ik geen woorden voor."

Om 01:25 uur ging de vuurwerkbom af in het café en dit zorgde voor een ravage, zegt Gilissen. "De voorpui is grotendeels kapot, maar ook aan de achterkant ligt het glas eruit, de kozijnen zijn ontwricht en de speakers zijn stuk."

Alsof de schade al niet genoeg is, moet het café, net als 't Haantje, twee weken dicht. "Dat hadden we niet verwacht," zegt Gillissen. "Maar toen we hier vannacht kwamen, zei de politie al dat we ons hierop kunnen voorbereiden."

Het café had nog meer pech. Er is vorige week vlak voordat het terras weer open mocht, een nieuwe luifel geplaatst. Een nieuwe camera zou over een week op deze plek komen. Daarom is er geen goed beeld van de verdachte. "Je ziet wel iets lopen en een flits, maar het is niet duidelijk." Gillissen denkt na de vuurwerkbom in het Feyenoordcafé in Lombardijen aan een link met Ajax. "Daar heeft de politie het ook al over." Maar hij had niet gedacht dat hun café ook doelwit kon zijn nadat 't Haantje werd getroffen. "Hier denk je gewoon niet over na. Dus je gaat er niet vanuit."

Doneren voor het café kan door The Hide Away op te zoeken op de site steunactie.nl.