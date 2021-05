Voormalig Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer tekent bij club van Jaap Stam in Verenigde Staten

Kenneth Vermeer in het Feyenoordshirt tijdens de wedstrijd Feyenoord-PSV. | Foto: Rijnmond

Voormalig Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer maakt de overstap naar het Amerikaanse FC Cincinnati van oud-Feyenoord-trainer Jaap Stam en assistent Saïd Bakkati. Vermeer zijn contract werd onlangs ontbonden bij zijn vorige club Los Angeles FC, waarvoor hij slechts vijftien duels in actie kwam.

Bij Cincinnati tekent Vermeer tot het einde van 2022. Bij de Amerikaanse club komt de 35-jarige doelman nog een aantal Nederlanders tegen. Oud-PSV-speler Jürgen Locadia en voormalig Vitesse-speler Maikel van der Werff spelen ook bij de club. Oud-Feyenoorder Kamohelo Mokotjo, oud-AZ-speler Haris Medunjanin en oud-PSV'er Przemyslaw Tyton staan er ook onder contract.

Vermeer kwam in totaal 133 wedstrijden uit voor Feyenoord. Hij kreeg in die duels 156 tegengoals en hield 40 keer 'de nul'. In die periode pakte hij vier prijzen: de landstitel, één beker en twee Johan Cruijff-schalen.