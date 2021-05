Productieve week voor douane in Rotterdamse haven: 2773 kilo coke in zes dagen en zeven aanhoudingen

Douaniers hebben deze week in de Rotterdamse haven 2773 kilo cocaïne in beslag genomen en zeven personen aangehouden. De drugs hebben een straatwaarde van 207 miljoen euro.

De drugs lagen verstopt tussen verschillende ladingen uit diverse landen: van bananen uit de Dominicaanse Republiek en avocado's uit Colombia tot aan computerspellen uit Maleisië en geschenkverpakkingen uit Suriname.

De vetste vis voor de douane was 1470 kilo coke tussen een lading oude motoren en auto's uit de Verenigde Staten. In de haven van Vlissingen was de vondst misschien wel het meest bijzonder. Daar werd door duikers 50 kilo cocaïne gevonden in kist dat aan de onderkant van een schip zat bevestigd.

Van de zeven aangehouden personen zitten er nog twee vast. Het gaat om een 18-jarige Rotterdammer en een 52-jarige trucker uit Ermelo.