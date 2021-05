Agenten rommelden met verklaring in Rotterdamse zedenzaak

De Rotterdamse politie heeft gesjoemeld met bewijs in een vier jaar slepende zedenzaak. De verdachte mag daarom niet meer worden vervolgd, blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Rotterdam.

Dat schrijft de NOS. De zaak draait om een aanranding in een sauna in Bleiswijk. De politie paste een tijdstip aan in een proces-verbaal, zodat het verhaal van het vermeende slachtoffer overeenkwam met het moment dat de verdachte aanwezig was in de sauna.

Volgens de rechtbank heeft de politie bewust "een probleem in het dossier gladgestreken". De rechter noemt dat kwalijk en in strijd met een zuivere en integere opsporing.

Bubbelbad

Ruim vier jaar geleden zou een nu 42-jarige man uit Rotterdam een vrouw hebben betast in het bubbelbad. Volgens het slachtoffer en een vriendin gebeurde dat rond half tien 's avonds. De verdachte ontkende de aanranding. Op camerabeelden was te zien dat hij om kwart over negen wegging uit het saunacomplex.

Anderhalf jaar na het incident zijn het slachtoffer en haar vriendin opnieuw verhoord door de politie. Twee politiemensen lieten toen een foto zien van de verdachte en vertelden dat het tijdstip niet kon kloppen.

Het slachtoffer zei tijdens dit verhoor niet meer te weten hoe laat het precies was gebeurd, waarna de politie noteerde dat het incident volgens haar tussen 21.00 en 21.30 uur plaats heeft gevonden. De vriendin werd expres niet meer naar het tijdstip gevraagd, ook niet toen ze er zelf over begon. "Hierdoor is de rechtbank bewust misleid", aldus het vonnis.

De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie daarom niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat de verdachte niet langer vervolgd mag worden. Overigens was het bewijs in de zaak sowieso te dun om iemand te veroordelen, zei de rechtbank. De uitspraak dateert van eind april, maar is gisteren online gezet.

Het OM laat aan Rijnmond weten in hoger beroep te gaan.