Excelsior verliest in Alkmaar, FC Dordrecht definitief laatste in Keuken Kampioen Divisie

Het enige doelpunt bij die wedstrijd aan de Krommedijk werd gemaakt door Robert Mühren. De oud-speler van Sparta benutte na dik twintig minuten spelen een penalty (0-1). De bezoekers kregen ook na die goal de beste kansen om de score uit te breiden, maar FC Dordrecht was ook enkele keren dichtbij een doelpunt. Kevin Jansen kopte de bal vlak voor rust net naast uit een vrije trap van Jari Schuurman.

In de tweede helft kreeg FC Dordrecht nog één goede kans om in ieder geval een punt over te houden aan het duel met de kampioen, maar Naoufal Bannis kreeg de bal op aangeven van Richie Musaba niet langs keeper Pieter Bos. FC Dordrecht eindigt door de nederlaag - en de overwinning van FC Den Bosch op Telstar (4-1) - dit seizoen als laatste.

Goal Omarsson niet voldoende

Excelsior eindigt zeker als negende in de Keuken Kampioen Divisie. In de voorlaatste wedstrijd ging het team van trainer Marinus Dijkhuizen met 2-1 onderuit bij Jong AZ. Topscorer Elias Mar Omarsson opende nog wel de score voor de Rotterdammers, maar Jelle Duin bezorgde de thuisploeg de winst met twee goals voor rust.

In de slotfase moest Excelsior ook nog met tien man verder. Julian Baas kreeg twaalf minuten voor tijd een rode kaart. Door de nederlaag blijft Excelsior steken op 48 punten.

Komende woensdag wordt de reguliere competitie afgesloten in de eerste divisie. FC Dordrecht speelt uit bij NEC, Excelsior ontvangt Go Ahead Eagles.

Bekijk hieronder interviews met FC Dordrecht-speler Jari Schuurman en trainer Jan Zoutman.