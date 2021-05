Amsterdammer aangehouden voor explosies in Rotterdam

De politie heeft een verdachte aangehouden die in verband wordt gebracht met meerdere explosies in Rotterdam deze week. Het gaat om een 21-jarige man uit Amsterdam. Deze week gingen er vuurwerkbommen af in twee Feyenoordcafés in Rotterdam en bij de deur van twee portiekwoningen.

De politie denkt dat de verdachte bij diverse explosies is betrokken. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In de nacht van dinsdag op woensdag ging er een vuurwerkbom af in Feyenoordcafé 't Haantje in Lombardijen. De schade was enorm. In de nacht van donderdag op vrijdag gebeurde hetzelfde bij café The Hide Away IJsselmonde, ook een vaste kroeg voor Feyenoorders. Beide cafés zijn door burgemeester Aboutaleb voor twee weken gesloten.