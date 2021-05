Sparta-trainer Henk Fraser na prachtige zege op Vitesse: 'Het begint nu wel een beetje te kriebelen'

Fraser doelt naast de overwinning op Vitesse ook op de winst een week eerder bij FC Groningen. Twee clubs waar Sparta in de eerste seizoenshelft nog van verloor. "We winnen nu van een ploeg die heel erg sterk is. Vooraf spreken we met elkaar iets af, en als ze het dan zo uitvoeren moet ik wel complimenten maken aan de jongens", aldus Fraser na de winst op zijn oude club Vitesse.

Vuile meters

"We stonden goed en waren bereid om de vuile meters te maken. Tegen deze ploeg helemaal geen mogelijkheden weggeven is bijna onmogelijk, maar in balbezit deden wij zelf met name in de eerste helft iets goed met de bal."

Sparta kan na de winst op Vitesse rustig achterover leunen en kijken hoe de concurrenten in de strijd om de play-offs het er dit weekend vanaf brengen. Fortuna Sittard gaat zaterdag op bezoek bij AZ, Heracles Almelo ontvangt op dezelfde dag FC Twente en SC Heerenveen neemt het op tegen FC Utrecht.