Emegha draagt doelpunt voor Sparta op aan overleden teamgenoot: 'Deze goal heb ik voor Ousmane Kone gemaakt'

"Deze goal heb ik voor hem gemaakt. Het betekent heel veel. Ik ben heel erg blij, ik heb er eigenlijk niet eens woorden voor", zegt hij voor de camera van Rijnmond.

"We speelden samen in de voorhoede van de Onder 13. We hadden altijd een strijd om wie de meeste goals ging maken. Gewoon een fantastische gozer. Hij kon niet goed Nederlands, maar had gewoon een fantastische persoonlijkheid. Hij is verdronken tijdens ons teamuitje. Omdat we kampioen werden, gingen we naar een waterpark, daar is hij verdronken", gaat hij verder.

Emegha laat tijdens het interview een shirt zien, waar de spits samen met Kone opstaat. "Ik heb hem niet altijd aan. Ik heb hem vorige week laten bedrukken. Toen heb ik tegen mezelf gezegd dat ik de eerstvolgende wedstrijd zou scoren, voor hem."