Weer vuurwerkbom ontploft, dit keer bij supporterscafé Ajax

In Amsterdam-West is een ontploffing geweest bij een café. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om zwaar vuurwerk. Het café, Vak West, staat erom bekend dat er veel Ajax-supporters komen. Een woordvoerder van politie Amsterdam kan niet zeggen of dit een voorbode is voor de klassieker Feyenoord-Ajax zondag.

De politie onderzoekt of de daad een reactie is op een aantal ontploffingen eerder deze week in Rotterdam, meldt een woordvoerder van politie Amsterdam. Daarbij werden onder meer de Feyenoord-cafés The Hide Away in IJsselmonde en 't Haantje in Rotterdam-Lombardijen getroffen door vuurwerkbommen.

Voor deze explosies werd vrijdagavond een 21-jarige Amsterdammer aangehouden. De politie denkt dat hij bij diverse explosies is betrokken.

De vuurwerkontploffing in Amsterdam-West vond vrijdagavond rond 23:30 uur plaats. Op foto's op sociale media is te zien dat een raam is vernield. Niemand is gewond geraakt.