Weer van vandaag: bewolkt, regen en 15 graden

Vanavond en vannacht klaart het op en is het droog. Het koelt niet verder af dan 11 graden.

Morgen zijn er in de ochtend enkele stevige onweersbuien met kans op veel regen, hagel en windstoten. In de middag komt de zon er vaker bij en blijft het droog. In de avond bestaat er opnieuw kans op onweer. De middagtemperatuur is 22 tot 25 graden en er staat een matige zuidenwind.

Verwachting

Maandag zijn er vooral in de ochtend buien en wordt het 18 graden. De dagen erna komt de zon af en toe tevoorschijn en valt er een bui. In de middag wordt het 16 of 17 graden.