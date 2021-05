Onrust rondom laatste training voor Feyenoord-Ajax; gegooid met fakkels en verkeersborden

Een deel van het Legioen verzamelde zich rond half 11 bij café The Hide Away, waar in de nacht van donderdag op vrijdag en vuurwerkbom ontplofte. Een dag eerder gebeurde dat ook al bij 't Haantje, een ander Feyenoordcafé. Vrijdagavond heeft de politie een 21-jarige Amsterdammer aangehouden.

Van café The Hide Away liepen de supporters naar 1908, het trainingscomplex van Feyenoord. Uit voorzorg had de politie de Buitendijk afgezet. In het gras zochten ze naar vuurwerk en er was een punt waar je zonder straf het meegenomen vuurwerk kon inleveren. Vanaf de dijk kan je de besloten trainingen van Feyenoord volgen. Voorafgaand aan iedere Klassieker komt het Legioen daar samen.

Charges ME

Supporters die naar de dijk wilden, werden gefouilleerd op vuurwerk. Daarom werden veel fakkels al eerder afgestoken. Zo'n 200 supporters lieten zich fouilleren en betraden de dijk om de spelers een hart onder de riem te steken. Er was geen sprake van een grimmige sfeer.

Supporters gooiden met fakkels en verkeersborden | Foto: MediaTV

Anders was dat onderaan de dijk. Toen één supporter een fakkel gooide volgden er al snel meer. De ME voerde een aantal charges uit. Ook werd er gegooid met verkeersborden. Toen de spelers van Feyenoord op een bijveld gingen trainen, verplaatsten de supporters zich. Na een korte steunbetuiging aan de selectie keerde de rust terug rond 1908.

Spanning tussen supporters

Ook al staan de sportieve verhoudingen niet echt op scherp voorafgaand aan Feyenoord-Ajax zondag (Feyenoord heeft een kleine kans om plek 4 te halen, terwijl Ajax vorige week landskampioen werd), de ontploffingen zorgen er wel voor dat de animositeit bij de supporters van de twee grootste Nederlandse clubs groot is. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontplofte er een vuurwerkbom bij een Ajax-café in Amsterdam-West. De politie heeft nog niet kunnen zeggen of dit verband houdt met de eerdere ontploffingen in Rotterdam.

Feyenoord-Ajax begint morgen om 14.30 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.