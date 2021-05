In de voetsporen van Paul de Octopus? Rotterdamse papegaai Pikachu voorspelt uitslag Songfestival

En de winnaar van het Songfestival 2021 is... Frankrijk. Althans, dat voorspelt dé mascotte van de West-Kruiskade: papegaai Pikachu van dierenwinkel de Rimboe. Eigenaar Esdra Baris (45) zag dat een octopus (Paul de Octopus) of Koe (Koe Sijtje) voetbalwedstrijden kon voorspellen, dus dacht hij: Waarom kan een papegaai dat niet bij het Songfestival? "Ik dacht bij m'n eigen, weet je wat, we moeten Pikachu het laten doen."

Op de West-Kruiskade is papegaai Pikachu een bekende. Hij is dé mascotte en wordt níet verkocht, benadrukt Baris aan de telefoon. Maar, wel ingezet om de uitslag te voorspellen van het Eurovisie Songfestival 2021. "Dat had ik vorig jaar al bedacht. Het gebeurt geen twee keer dat een Songfestival naar je stad komt, dus ik wilde daar wat mee doen."

Op televisie zag de eigenaar van de dierenwinkel verschillende dieren de revue passeren die een voorspelling deden voor voetbalwedstrijden. En de voorspelling kwam vaak nog uit ook. Neem bijvoorbeeld Paul de Octopus, die bekend werd door zijn voorspellingen tijdens het Europees Kampioenschap (EK) in 2008 en Wereld Kampioenschap (WK) in 2010. Of Koe Sijtje die naast voetbalwedstrijden ook de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen voorspelde.

Papegaai Pikachu voorspelt

Dat kan Pikachu ook, dacht hij. Hij bedacht een manier om de papegaai een winnaar te laten voorspellen. Zo stopte hij in 39 walnoten kaartjes van alle verschillende landen die meedoen aan het Songfestival, plakte deze dicht met honing en liet de noten een dag drogen.

Zaterdagochtend ging hij de noten aan Pikachu voeren, maar dat ging iets anders dan gehoopt... "Toen gingen we dus filmen, maar Pikachu is al die camera's helemaal niet gewend. Dus voor hem was het heel onwennig en raar om zoveel aandacht te krijgen. En normaal krijgt die zonnebloempitjes en fruit, nu opeens alleen maar noten. Hij vertrouwde het niet."

Maar Baris gaf niet op. Hij stopte de noten in een glazen bak in plaats van in een voerbak, en dat hielp. "Hij pakte de noot eruit en Frankrijk kwam eruit tevoorschijn."

Volgens Pikachu gaan de Fransen dus als winnaar weg uit Rotterdam. Baris hoopt het. Want als Frankrijk daadwerkelijk de winnaar wordt? "Dan wil ik het nog wel een keer doen, voor het aankomende EK."