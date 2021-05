Afrojack geeft show vanaf De Hef in aanloop naar virtuele Eurovision Village

De bekende dj uit Spijkenisse Afrojack heeft vrijdagavond de Koningshavenbrug "De Hef" in Rotterdam gebruikt als decorstuk voor het Songfestival-programma. Het was een van de opnames voor de virtuele Eurovision Village. In de week tot de finale kunnen fans hier optredens zien van onder andere Afrojack en oud-deelnemers van het Junior Songfestival.