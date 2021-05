An's laatste wens: nog een keer naar de Witte Markt waar ze jaren een kraam had

Deze wens ging zaterdag in vervulling. Haar vriend Siebe en Stichting Ambulancewens hebben alles in werking gezet zodat An nog een keer kan genieten. Ze wordt opgehaald door de ambulance en via een achteringang de markt op gereden. Ze is een bekend gezicht. Met haar parfumkraam staat ze al meer dan vijftien jaar op de markt.

Dat ze geliefd is wordt al snel duidelijk. Terwijl de mensen van Ambulance Wens haar de markt over duwen komen de eerste kraamhouders al op haar af. An is zichtbaar geëmotioneerd als ze de eerste rode roos krijgt. Alle kraamhouders hebben er een gekregen om aan An te overhandigen als ze afscheid nemen. Ze wordt met bed en al haar parfumkraam in gereden waarna zich een rij vormt van mensen die haar willen begroeten.

"Het is heel emotioneel", zegt An tegen een kraamhouder. "Ze stonden gewoon in de rij met rozen". Ze wordt flink verwend: "Ik heb bloemen gekregen, koekjes, iemand heeft zelfs iets voor me gehaakt. Mensen komen allemaal spullen brengen. Dat is zeker een teken dat ik geliefd ben." Naast kraamhouders komen ook vaste klanten bij haar langs om haar nog een keer in haar winkeltje te zien.

In die vijftien jaar op de markt heeft ze er een hoop herinneringen gemaakt. Ze heeft er zelfs de liefde van haar leven, Siebe, ontmoet. "Ik stond met mijn DVD- en cd-kraam in een andere hal, en dan kwam ze wat bij me hopen", vertelt hij. An herinnert zich het nog goed en krijgt een grote glimlach op haar gezicht als ze erover praat: "Ja, ik vond hem heel leuk".

An is voorlopig niet van plan om weg te gaan. "De markt duurt tot vier uur, dus ik blijf tot vier uur", zegt ze. "Ze vindt het zo mooi", vertelt Siebe. "De aandacht van de mensen, het uitje en lekker praten." Zelf vindt hij het ook fijn om te zien. "Als zij het naar haar zin heeft heb ik het ook naar mijn zin. Dat is toch het belangrijkste van alles?"