Bij deze 'coronababy' krijgen sneakers en werknemers een tweede kans

Voor Lorenzo van Galen en Pim Roggeveen, beiden twintigers, zijn dagen waarbij ze geen sneakers dragen zeldzaam. De twee bundelden hun passie voor sneakers met de wens om een duurzamere wereld te creëren en dat mondde uit in 'WEAR'. Bij deze sociale onderneming kan je je sneakers een oppoets beurt geven of voor een zacht prijsje refurbished exemplaren scoren. Het concept is aangeslagen want in de eerste drie weken alleen al klopten bijna honderd mensen aan voor een sneakeropknapbeurt.

"WEAR is wat dat betreft een echte coronababy. Vorig jaar zijn we begonnen met het idee en hebben het verder uitgewerkt. Nu was de tijd rijp. Onze winkel bestaat zowel uit een product als een dienst. Doordat we een dienst aanbieden, hebben we een locatie nodig waar mensen naartoe kunnen komen", vertelt Van Galen. En dat mondde uit in de fysieke winkel aan de Oldenbarneveltstraat.

Betekenis voor de arbeidsmarkt

Dat schoonmaken en opknappen van sneakers doen Van Galen en Roggeveen niet alleen. Tugrul Ata helpt het duo met het schoon schrobben en stomen van de schoenen. Ata is via Stichting Heilige Boontjes bij WEAR terechtgekomen. Heilige Boontjes helpt jongeren met een strafblad weer een weg naar de maatschappij te vinden. "Ik had nooit gedacht dat ik dit werk zou gaan doen, maar ik heb het erg naar mijn zin en het gaat goed", vertelt Ata. "We willen naast een positieve impact op het milieu, ook een positieve impact maken op de arbeidsmarkt. Daarom werken we uitsluitend met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dinsdag verwelkomen we onze tweede werknemer!", vertelt Roggeveen trots.