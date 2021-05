Aan de Schuttevaerweg in Rotterdam hebben magneetvissers zaterdagmiddag een handgranaat opgevist. Dat gebeurde rond half vier.

Vanwege de vondst kwam het Team Explosieven Verkenning ter plekke. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de handgranaat daarna onklaar gemaakt.

Het is niet bekend hoe de granaat in het water is terechtgekomen.