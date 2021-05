HC Rotterdam uitgeschakeld in play-offs, maar gaat trots Europa in

De opdracht voor de ploeg van trainer Manenschijn was op voorhand duidelijk: winnen om er nog een derde duel uit te slepen en beter spelen dan in het heenduel. Dat laatste lukte. De verdediging van Rotterdam hield lang de nul, maar kon na 55 minuten hockey niet voorkomen dat de thuisploeg via een 'klutsbal' toch op voorsprong kwam via Ties Ceulemans. En daar bleef het in Utrecht ook bij.

'Erg jammer, maar een prestatie om trots op te zijn'

Ondanks de nederlaag kijkt Rotterdam terug op een goed seizoen, waar financieel minder mogelijk was, er meer jeugd doorstroomde dan normaal en de prestaties desondanks zeker niet tegenvielen. Trainer Albert Kees Manenschijn: "Je moet heel veel wedstrijden winnen om überhaupt in die top-vier te komen. Maar goed, als je er eenmaal bent, heb je een kans. Wat dat betreft zat je gewoon in een do-or-die-modus en dat is niet gelukt. Dat is heel erg jammer. Maar natuurlijk, als je heel het seizoen bekijkt, dan hebben wij een heel mooi seizoen, met een heel goede ploeg die ook een mooie toekomst heeft. Dat is wel iets om trots op te zijn!", zegt de trainer.

Aanvoerder Jeroen Hertzberger steekt de hand in eigen boezem wat betreft de prestaties in de play-offs. "We hebben geen goal gemaakt in twee wedstrijden. Dat is volledig waar we het laten liggen. In balbezit hebben we het niet goed genoeg gedaan, waardoor we te weinig hebben gecreëerd. Dat kost heel veel energie omdat je meer moet verdedigen. Daarom komen we weinig tot scoren. Het is wel raar, want de goals waren heel het seizoen het probleem niet. In de play-off-wedstrijden hebben we nu geen goal gemaakt en dat knaagt wel bij de jongens."

Tjep Hoedemakers baalde vooral van zijn eigen prestaties in de play-offs tegen Kampong. "In de eerste helft ging het nog wel redelijk, maar die kans moet er gewoon in, in een topwedstrijd. Daarna ging het in de tweede helft persoonlijk wat minder. Maar, dan baal je gewoon van jezelf, dat je je team op een 1-0 voorsprong had kunnen brengen, wat in deze pot cruciaal kon zijn."

Ticket Euro Hockey League

Hoedemakers kan desondanks met een fijn gevoel terugkijken op dit hockeyseizoen. "Vooraf had niemand ons als play-off-kandidaat gezien. Maar als je er staat, wil je gewoon door naar de finale. We weten ook gewoon dat we ons kunnen meten met Kampong. Maar uiteindelijk ben je ook trots dat je hier staat en we hebben een Euro Hockey League-ticket binnen, dat is ook iets om trots op te zijn."

Rotterdam ontvangt dat Europese ticket omdat Bloemendaal en Den Bosch (de nummers één en twee) in de finale van play-offs tegenover elkaar komen te staan. Daardoor schuift het derde ticket naar de nummer drie van de reguliere competitie. En dat is de ploeg van Albert Kees Manenschijn.

