Het weer van vandaag: broeierig en stevige onweersbuien

Vanavond volgen er vanuit het zuiden nieuwe onweersbuien. Bij deze buien is opnieuw kans op hagel, windstoten en lokaal veel regen. Vannacht trekken de buien naar het noorden weg en klaart het vooral in het oosten van de regio ook even op. Het westen blijft gevoelig voor een enkele bui. Het is 13 of 14 graden en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Morgen trekken er vooral in de ochtend nog een aantal buien over. In de middag wordt het droger en klaart het vooral in het westen van de regio op. Het is 14 graden op het strand tot 17 graden in het oosten van de regio. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

VOORUITZICHTEN:

Vanaf dinsdag hebben we te maken met een licht wisselvallige periode. Er vallen elke dag een aantal regen- of onweersbuien, maar ook de zon doet regelmatig in het weerbeeld mee. De temperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 11 en 20 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 17,7 graden en de minimumtemperatuur 7,7 graden. Er valt gemiddeld 17,6 mm neerslag.