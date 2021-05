LIVE: Feyenoord mist penalty tegen tien spelers van Ajax (0-1)

Op de kanalen van Rijnmond Sport hoef je niets te missen van De Klassieker. Natuurlijk doet Radio Rijnmond Sport verslag van de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Die begint om 14:30 uur. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de radiocommentatoren in De Kuip. Emile Schelvis verzorgt de analyse rondom dit duel. Dennis Kranenburg presenteert de show. Radio Rijnmond Sport begint al om 13:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur.

RUST Feyenoord-Ajax (0-1)

Een tumultueus einde van de eerste helft van De Klassieker! Ajax moet met tien man verder, terwijl Feyenoord vanaf elf meter een penalty mist. Er gebeurt genoeg in De Kuip.

45+2' Fer mist de penalty (0-1)

Oh, oh, oh Leroy Fer! De aanvoerder van Feyenoord mag aanleggen vanaf elf meter, maar Ajax-keeper Maarten Stekelenburg pakt de strafschop.

45+1' Rode kaart voor de handsbal van Alvárez (0-1)

Scheidsrechter Danny Makkelie toont zelfs de rode kaart aan Ajax-speler Edson Alvárez. De Klassieker kantelt in De Kuip!

45' Penalty voor Feyenoord! (0-1)

In een scrimmage voor het Ajax-doel belandt de bal op de arm van Edson Alvárez. Danny Makkelie legt de bal voor Feyenoord op de stip.

44' Alvárez bestraft met geel (0-1)

Ajax heeft de eerste gele kaart van de wedstrijd binnen. Edson Alvárez stopt Luis Sinisterra van Feyenoord foutief af en krijgt de gele kaart voorgeschoteld.

39' Botteghin reddende engel voor de Rotterdammers (0-1)

Een vrije trap van Dusan Tadic belandt gevaarlijk voor het Feyenoord-doel. Eric Botteghin kopt deze gevaarlijke vrije trap van Ajax van de lijn weg.

38' Ook Malacia in het boekje (0-1)

Danny Makkelie toont een gele kaart aan Feyenoord-linksback Tyrell Malacia. Hij haalt Ajax-aanvaller Anthony onderuit, waarna de verdediger bestraft wordt.

36' Schot van Linssen geblokt (0-1)

Feyenoord komt er dreigend uit, maar gevaarlijk wordt het uiteindelijk niet. Bryan Linssen krijgt recht voor het doel van Ajax de bal. De Limburger knalt echter op een speler van Ajax.

27' Feyenoord scoort, maar vanuit buitenspel (0-1)

Even konden de Rotterdammers juichen, maar het doelpunt van Feyenoord-spits Robert Bozeník tegen Ajax wordt terecht afgekeurd vanwege buitenspel.

21' 0-1 Marcos Senesi (eigen doelpunt)

Feyenoord komt op een knullige manier op achterstand. Eric Botteghin werkt de bal slecht weg en schiet tegen Marcos Senesi in. Vervolgens rolt de bal tergend langzaam in het Rotterdamse doel. Ajax staat voor in De Kuip.

19' Dreiging van de Amsterdammers (0-0)

Noussair Mazraoui haalt hard uit op het doel van Feyenoord. Bijlow keert het schot van de Ajacied, waarna de Rotterdammers een corner weggeven.

14' Leroy Fer op de bon geslingerd (0-0)

De eerste gele kaart van de wedstrijd is een feit. Feyenoord-aanvoerder Leroy Fer maait de benen van Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch weg.

11' Het eerste wapenfeit voor de bezoekers (0-0)

Op ongeveer 25 meter mag Dusan Tadic voor Ajax een vrije trap nemen. De Serviër schiet de bal in de handen van Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

8' Feyenoord dichtbij het openingsdoelpunt (0-0)

Lutsharel Geertruida kan vogelvrij de bal vanaf de rechterkant voorzetten. João Teixeira mist de bal, waarna bij de tweede paal Bryan Linssen uithaalt. Ajax-keeper Maarten Stekelenburg pareert het schot van de Feyenoord-aanvaller.

1' De bal rolt in De Kuip!

Geen publiek op de tribune bij De Klassieker. Feyenoord en Ajax zijn begonnen aan hun wedstrijd onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

14:15 uur - Ongeregeldheden rondom de laatste training

Het was zaterdag onrustig bij de laatste training voorafgaand aan De Klassieker. Een paar honderd supporters wilden zich niet laten fouilleren door de politie, die hen opwachtte bij het trainingscomplex 1908. Er werd met fakkels en verkeersborden gegooid. De ME voerde een aantal charges uit. In totaal zijn acht personen aangehouden voor het in bezit hebben van zwaar vuurwerk en stenen gooien naar de politie.

13:30 uur - Nog een klein uurtje tot de aftrap

Onze commentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel hebben er zin in! Zij doen over een uurtje live het verslag op Radio Rijnmond van Feyenoord-Ajax.

13:25 uur - Feyenoord-aanhang onthaalt Ajax-spelersbus in stilte

Even na 13:00 uur kwam de spelersbus van Ajax aan bij De Kuip voor de confrontatie met Feyenoord. De aanwezige supporters maakten geen geluid toen de Amsterdammers arriveerden.

13:20 uur - Opstelling van Feyenoord bekend!

Zoals bekend geen Steven Berghuis en Jens Toornstra bij Feyenoord in de basis tegen Ajax. Robert Bozeník krijgt in De Klassieker van trainer Dick Advocaat weer de kans.

13:05 uur - Spelersbus van Feyenoord is aangekomen

Zojuist is de spelersbus gearriveerd bij het stadion.

12:50 uur - Dick Advocaat getergd op de persconferentie voor Feyenoord-Ajax

Dick Advocaat is 'niet verbaasd' dat hij nog trainer van Feyenoord is. Na het met 3-2 verloren uitduel met ADO Den Haag stelde hij zijn positie ter discussie. "Maar toen heb ik in de emotie en frustratie dingen verkeerd gezegd. Dat kan mij ook overkomen", zegt Advocaat vrijdagmiddag op de persconferentie.

12:30 uur - Zo ligt De Kuip erbij vandaag

12:20 uur - Warmdraaien voor De Klassieker? Kijk dan hier FC Rijnmond terug.

Uiteraard ging het in FC Rijnmond over de komende editie van Feyenoord-Ajax. De talkshow zie je hieronder.

11:55 uur - Feyenoord-Ajax gaat door!

De politie ziet af van een staking tijdens De Klassieker. Om 14:30 uur wordt er in De Kuip afgetrapt.

11:45 uur - Opwarmen voor De Klassieker? Luister dan hier onze FC Rijnmond Podcast

Uiteraard maakte de sportredactie een Feyenoord-editie van de FC Rijnmond Podcast over De Klassieker. Behalve deze mooie wedstrijd was er meer te bespreken over de week van de Rotterdammers. Vooral de positie van trainer Dick Advocaat werd behandeld. Luister hier de podcast terug.

11:30 uur - Welkom op ons liveblog!

Momenteel staat Feyenoord-Ajax op losse schroeven, omdat de politie tijdens De Klassieker wil gaan staken. Mocht het duel tóch doorgaan, dan rolt de bal om 14:30 uur in De Kuip. Danny Makkelie uit Dordrecht is de scheidsrechter bij deze wedstrijd.

