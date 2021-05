LIVEBLOG: Feyenoord-Ajax gaat toch door, spelersbus van de Rotterdammers aangekomen

Momenteel lijken de play-offs voor Europees voetbal niet te vermijden voor Feyenoord. Het team van trainer Dick Advocaat beleeft een teleurstellend seizoen, maar een overwinning op Ajax doet het altijd goed op Rotterdam-Zuid. Eerder dit seizoen troffen Feyenoord en Ajax elkaar in de Johan Cruijff ArenA. In dat duel verloren de Rotterdammers nipt van de Amsterdammers (1-0).

Het was nog even onduidelijk of De Klassieker kon doorgaan. Er was zondagmorgen een kort geding tussen de gemeente Rotterdam en de politiebonden, omdat de politie met een staking dreigde tijdens Feyenoord-Ajax. De politiebonden hebben hun werkonderbreking uiteindelijk afgeblazen.

Op de kanalen van Rijnmond Sport hoef je niets te missen van De Klassieker. Natuurlijk doet Radio Rijnmond Sport verslag van de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Die begint om 14:30 uur. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de radiocommentatoren in De Kuip. Emile Schelvis verzorgt de analyse rondom dit duel. Dennis Kranenburg presenteert de show.

Er is ook een liveblog rondom deze wedstrijd.

13:05 uur - Spelersbus van Feyenoord is aangekomen

Zojuist is de spelersbus gearriveerd bij het stadion.

12:50 uur - Dick Advocaat getergd op de persconferentie voor Feyenoord-Ajax

Dick Advocaat is 'niet verbaasd' dat hij nog trainer van Feyenoord is. Na het met 3-2 verloren uitduel met ADO Den Haag stelde hij zijn positie ter discussie. "Maar toen heb ik in de emotie en frustratie dingen verkeerd gezegd. Dat kan mij ook overkomen", zegt Advocaat vrijdagmiddag op de persconferentie.

12:30 uur - Zo ligt De Kuip erbij vandaag

11:55 uur - Feyenoord-Ajax gaat door!

De politie ziet af van een staking tijdens De Klassieker. Om 14:30 uur wordt er in De Kuip afgetrapt.

11:30 uur - Welkom op ons liveblog!

Momenteel staat Feyenoord-Ajax op losse schroeven, omdat de politie tijdens De Klassieker wil gaan staken. Mocht het duel tóch doorgaan, dan rolt de bal om 14:30 uur in De Kuip. Danny Makkelie uit Dordrecht is de scheidsrechter bij deze wedstrijd.

Feyenoord - Ajax (Aftrap 14:30 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.