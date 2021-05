Sportoverzicht: Feyenoord Basketball onderuit in eerste duel van de play-offs, cricketers Punjab beginnen met zege

Z&Z Feyenoord Basketball kende een slechte start van de play-offs om de landstitel. In de kwartfinale verloren de Rotterdammers thuis met 97-76 van Landstede Hammers uit Zwolle. Het Rotterdamse mannenteam speelt komende dinsdag de return.

Cricket

In de topklasse werden in de tweede speelronde meerdere wedstrijden zaterdag afgelast vanwege het slechte weer. VOC verloor zaterdag op het veld van VCC uit Voorburg. De Rotterdammers waren all out na 111 runs. VCC won uiteindelijk met 52 runs (123/7). De wedstrijd Sparta 1888-Excelsior '20 begon nog wel, maar werd uiteindelijk afgelast. Punjab-HBS ging voor aanvang al niet door.

Zondag kon Punjab wel aan de bak. Op bezoek bij Dosti in Amsterdam zegevierden de Rotterdammers in hun eerste wedstrijd van het seizoen met 5 wickets.

Hockey

Het seizoen voor HC Rotterdam zit erop. De Rotterdammers ging zaterdag in de halve finale van de play-offs in de hoofdklasse met het minimale verschil onderuit bij Kampong in Utrecht (1-0). Eerder deze week verloren de Rotterdamse hockeyheren ook al van Kampong, waarna een derde wedstrijd niet meer nodig was.

Honkbal

Curaçao Neptunus werkte dit weekend slechts één wedstrijd af. Het eerste duel tegen Quick Amersfoort werd zaterdag vanwege de regen afgelast. Zondag ging de confrontatie wél door. Neptunus, de ongeslagen koploper van de hoofdklasse, was met 12-2 te sterk voor de ploeg uit de provincie Utrecht. Na vijf duels is Neptunus de ongeslagen koploper met tien punten uit vijf duels.

Volleybal

Voor de volleybalteams van VCN uit Capelle aan den IJssel was het geen succesvol weekend. In de degradatiepoules van de eredivisie verloren de mannen- en de vrouwenploeg allebei in eigen huis.

Het Talenteam zegevierde met 3-1 in sets tegen de Capelse mannen (19-25, 29-27, 17-25 en 19-25). ComputerPlan VCN staat in de degradatiepoule laatste met negen punten uit acht duels. De vrouwenploeg, Laudame Financials VCN, verloor in een vijfsetter van FAST (25-20, 13-25, 25-15, 23-25 en 12-15). Na deze nederlaag zijn de roomhemden in de degradatiepoule gezakt naar de derde plaats.

Voetbal

Het vrouwenteam van Excelsior pakte vrijdag in de groep voor de vijfde en achtste plaats een punt bij PEC Zwolle (1-1). Dit gelijkspel werd pas in de blessuretijd van de wedstrijd bereikt. Frederique Nieuwland benutte namelijk een strafschop voor de Kralingers, die in deze groep na één duel nog wel laatste staan met vier punten uit één wedstrijd.

Wielrennen

Jos van Emden behaalde zaterdag in de proloog van de Giro d'Italia een plaatsje in de top 10. De Schiedamse wielrenner finishte in Turijn op de vijfde plaats. Op Twitter dreef hij de spot met de jonge deelnemers van de Ronde van Italië.