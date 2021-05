Meerdere confrontaties Feyenoord- en Ajaxfans voorkomen, zeker dertien arrestaties

Dertien personen zijn gearresteerd voor verboden wapenbezit, waarvan negen voor de wedstrijd al. Ze hadden onder meer knuppels en boksbeugels bij zich. Op het terrein bij de Marathonweg waren zeker 25 ME-busjes aanwezig. Ook had de politie honden bij zich.

Ook elders werden confrontaties tussen fans van Feyenoord en Ajax voorkomen, laat de Rotterdamse locoburgemeester Bert Wijbenga weten. Een van de andere plaatsen die daarbij wordt genoemd, is Bodegraven. Daar is een groep van dertig mensen gecontroleerd. De politie wil niet zeggen of die fans van Feyenoord of Ajax zijn.

Afgelopen week ontploften zowel in Amsterdam als in Rotterdam vuurwerkbommen. Het ging daarbij steeds om cafés waar veel Feyenoord- of Ajaxsupporters komen. In Rotterdam werden ook vuurwerkbommen geplaatst bij huizen van Feyenoordfans.