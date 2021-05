Meerdere confrontaties Feyenoord- en Ajaxfans voorkomen, zeker negen arrestaties

Op meerdere locaties in ons land heeft de politie confrontaties voorkomen tussen supporters van Feyenoord en Ajax. Dat gebeurde in de aanloop naar de Klassieker die zondag wordt gespeeld. Onder meer in Vlaardingen, bij voetbalvereniging DVO32, werd een groep Feyenoordfans ingesloten. De groep was volgens de politie "ergens anders op uit is dan een potje voetbal kijken".