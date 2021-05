Schlemielige eigen doelpunten en gemiste strafschop doen Feyenoord de das om tegen Ajax

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Feyenoord. Na een lage voorzet van Lutsharel Geertruida hadden zowel João Teixeira, de vervanger van de geschorste Jens Toornstra op het middenveld, als Bryan Linssen de bal voor het inschieten. Eerstgenoemde maaide over de bal heen, Linssen zag zijn schuiver uit de hoek getikt worden door Maarten Stekelenburg.

Na een goede openingsfase van Feyenoord werd Ajax wat dreigender. De Amsterdammers kwamen na ruim twintig minuten spelen op een bijzonder gelukkige manier op voorsprong. Eric Botteghin schoot de bal na een Amsterdamse corner tegen collega Marcos Senesi aan, waarna de bal via de Argentijn tergend langzaam het doel binnen rolde: 0-1.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het eigen doelpunt van Marcos Senesi tijdens Feyenoord-Ajax | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Ruim vijf minuten later leek Feyenoord op gelijke hoogte te komen. Op aangeven van Geertruida schoot Robert Bozeník de bal langs Stekelenburg, maar de Slowaak deed dat in buitenspelpositie. Verder gebeurde er lange tijd niet veel in een wat gezapige eerste helft, tot de blessuretijd aanbrak.

Strafschop en rood

Uit een vrije trap van Orkun Kökcü ontstond een scrimmage voor het doel van Ajax, waarin Edson Álvarez de bal tegen zijn arm kreeg. Scheidsrechter Danny Makkelie wees naar de stip, Álvarez kon uiteindelijk zelfs met rood vertrekken. Leroy Fer, door de schorsing van Steven Berghuis nog altijd aanvoerder, mocht Feyenoord op slag van rust naast Ajax schieten, maar faalde. Stekelenburg stopte de strafschop van de Feyenoord-middenvelder.

Lang kon Feyenoord niet profiteren van het mannetje meer. Na een vrij geruisloos eerste kwartier van de tweede helft pakte Tyrell Malacia zijn tweede gele kaart. De linksback trok Antony in een Amsterdamse counter naar de grond en kon vertrekken. Kort daarop wisselde Dick Advocaat meteen defensief, door Ridgeciano Haps te brengen voor spits Bozeník.

Weer een eigen doelpunt

Diezelfde Haps zorgde even later op ongelukkige wijze voor de 0-2. De invaller werkte een voorzet van Devyne Rensch van dichtbij achter zijn eigen doelman. Met het tweede eigen doelpunt van de wedstrijd was zicht op een resultaat uiteindelijk verkeken voor Feyenoord. In de laatste twintig minuten van een enigszins futloze Klassieker werd het ook nog 0-3 via Mohammed Kudus.

Door de nederlaag tegen Ajax profiteert Feyenoord niet van puntenverlies van Vitesse, dat afgelopen vrijdag met 3-0 van Sparta verloor. Met nog twee wedstrijden te gaan is de achterstand van Feyenoord op de nummer vier van de eredivisie vijf punten. Daarmee kunnen de Rotterdammers zich zo goed als zeker op gaan maken voor de play-offs.

Feyenoord - Ajax 0-3 (0-1)

21' Marcos Senesi (eigen doelpunt) 0-1

67' Ridgeciano Haps (eigen doelpunt) 0-2

79' Mohammed Kudus 0-3

Bijzonderheden:

45+1' Rood: Edson Alvárez

45+2' Leroy Fer mist strafschop

60' Rood: Tyrell Malacia



Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Teixeira, Fer, Kökcü (73' Jørgensen) ; Sinisterra, Bozeník (62' Haps), Linssen (79' Pratto)