Britse drugsverdachte die de benen nam na inval in Rotterdams café na acht jaar aangehouden in Dubai

Het café op de hoek van de Oranjeboomstraat en de Damstraat was een plek waar zware drugscriminelen afspraken, meldde de Britse recherche in 2015. Het café was van twee Turkse broers uit Barendrecht. Het bleek 18 uur per dag open, maar was alleen toegankelijk voor bekende gezichten. Zij moesten eerst aanbellen waarna besloten werd of ze naar binnen mochten.

Het café bleek een dekmantel te zijn voor grootschalige drugssmokkel vanuit Latijns-Amerika naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het ging daarbij om honderden kilo's cocaïne, aldus de Britse politie. Bij het onderzoek naar de smokkel waren drie Britten in beeld als verdachte. Een van hen werd in Rotterdam opgepakt. De tweede verdachte (de oom van de bekende Britse ex-voetballer Steven Gerrard) meldde zich na drie jaar zelf bij de politie. Hij was het zat om op de vlucht te zijn voor de politie. Beide mannen kregen van de Britse rechter acht en veertien jaar cel voor drugssmokkel.

De nu 35-jarige Brit Michael Paul M. wist jaren uit handen van de politie te blijven door valse identiteiten te gebruiken. Hij werd eind april al aangehouden, maar dat is pas zondag bekendgemaakt.

In het onderzoek zijn ook de cafébazen van De Ketel en corrupte havenmedewerkers vervolgd. De politie kwam het netwerk op het spoor toen in Antwerpen een grote lading harddrugs niet werd opgehaald. Die belandde in Duitsland aan werd daar ontdekt door de douane.

De politie begon een onderzoek naar de broers en andere criminelen die het café gebruikten. In 2013 werden in het café twee vuurwapens, meer dan honderd mobiele telefoons, 300.000 euro, een geldtelmachine, een radioscanner en andere spullen in beslag genomen. Ook op andere adressen in Rotterdam waren destijds invallen. Daar werden onder meer wapens en honderdduizenden euro's in beslaggenomen..