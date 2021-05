Dick Advocaat geagiteerd na Feyenoord-Ajax (0-3): 'We hebben geen noodgrepen meer'

De trainer van de Rotterdammers vond dat Feyenoord in de eerste helft gelijkwaardig was aan Ajax. "Ik denk dat we onszelf moeten verwijten dat deze uitslag op de mat werd gelet. Het was totaal onnodig", analyseert de Hagenaar. "We geven de goals - de eigen doelpunten - te makkelijk weg. Maar we hebben zelf ook mogelijkheden gehad om dichterbij Ajax te spelen."

Op de persconferentie werd er ook gesproken over de gemiste penalty van Leroy Fer, die vlak voor de rust de strafschop op Ajax-keeper Maarten Stekelenburg trapte.

'Aanvoerder bepaalt wie de strafschop neemt'

Op de persconferentie werd er ook gesproken over de gemiste penalty van Leroy Fer, die vlak voor de rust de strafschop op Ajax-keeper Maarten Stekelenburg trapte.

Advocaat legt uit dat de aanvoerder van de wedstrijd - in dit geval Fer - bepaalt wie vanaf elf meter mag aanleggen voor Feyenoord. "Als we bekerwedstrijden spelen, dan trainen we erop. Dan zit Fer er wel altijd bij. Maar normaal neemt Steven Berghuis de strafschoppen", legt de Feyenoord-trainer uit.

'We hebben geen noodgrepen meer'

Volgens Advocaat wilde Feyenoord na de rust, toen de Rotterdammers in overtal waren, ervoor gaan. "Maar Ajax kan individueel heel goed voetballen", vindt Advocaat, die denkt dat de Amsterdammers niet op halve kracht speelden. "Voor ons was er zeker, ten opzichte van vorige week (ADO Den Haag-uit 3-2, red), een hoop te verbeteren. Ik vind dat de spelers dat geprobeerd hebben."

De trainer van de Rotterdammers vindt dat Feyenoord met Steven Berghuis en Jens Toornstra twee belangrijke pionnen miste tegen Ajax. "Ik wilde er niet over beginnen, maar bij ons waren er twee aardige spelers geschorst. Bij andere ploegen telt het wel, maar bij ons mag je dat niet zeggen", reageert Advocaat getergd. "Ik zou veel meer willen zeggen, maar dat doe ik beter niet. We gaan geen noodgreep doen, want die hebben we niet meer."