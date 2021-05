Leroy Fer rekent gemiste penalty zichzelf 'helemaal aan' en beaamt: het is een rotseizoen voor Feyenoord

Feyenoord stond door een ongelukkig eigen doelpunt van Marcos Senesi op een 1-0 achterstand tegen Ajax, toen de Rotterdammers op slag van rust de ideale mogelijkheid kregen op de gelijkmaker. Na hands van Edson Álvarez legde scheidsrechter Danny Makkelie de bal op de stip en kon de Mexicaan vertrekken.

"Zij komen met tien en ik mis de penalty, dat reken ik mezelf helemaal aan", vertelt Fer. "Mijn teamgenoten probeerden positief te blijven, maar voor mezelf was dat het breekpunt. Als we die penalty wel maken staat er denk ik een hele andere uitslag op het scorebord. Nadat we twee knullige goals weggeven loop je alleen maar achter de feiten aan."

Tekst gaat verder onder het interview met Leroy Fer.

De vierde plaats is met nog twee wedstrijden te spelen en vijf punten achterstand op Vitesse bijna onhaalbaar voor Feyenoord. Moeten de Rotterdammers zich nu volledig richten op de play-offs? Fer: "Het zal wel moeten, dus daar moet alle focus op zijn. Maar als je ziet hoe we de afgelopen weken hebben gevoetbald moet dat stukken beter."

"Het is wel een rotseizoen he?" is de laatste vraag van verslaggever Dennis van Eersel. "Ja", is het laatste antwoord van Fer.