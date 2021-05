Seizoen zit erop voor Pratto: spits loopt breuk op in slotfase Feyenoord-Ajax

Voor Lucas Pratto zit het seizoen erop. De Argentijnse spits van Feyenoord liep in de slotfase van De Klassieker een breuk in zijn voet op, na een duel met Ajax-middenvelder Davy Klaassen. Pratto wordt deze zondag nog geopereerd.

De Argentijn viel ruim tien minuten voor tijd in bij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax, die er voor de Rotterdammers een was om snel te vergeten. Feyenoord ging mede door twee ongelukkige eigen doelpunten met 0-3 onderuit in de eigen Kuip.

Pratto beleefde sowieso al een ongelukkig seizoen bij Feyenoord. Sinds zijn komst naar Rotterdam maakte hij vooral in januari minuten. Vorige week tegen ADO Den Haag (3-2 verlies) beleefde de spits zijn eerste invalbeurt in ruim drie maanden tijd.

Pratto maakte ook nog geen doelpunt in het shirt van Feyenoord. De spits is tot het einde van dit seizoen gehuurd van het Argentijnse River Plate.