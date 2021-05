Verslaggever Jacco komt door grote wachtrij en bemachtigt tickets voor het Songfestival: 'Zenuwslopend!'

Voor het tweede jaar op rij zit Jacco helemaal klaar. "Vorig jaar was ik met twee telefoons ingelogd en had toen drie kaartjes. Maar dat ging natuurlijk niet door." Hij laat zien dat hij opnieuw door de digitale wachtrij komt en zijn aankoop kan bevestigen. "Yeah! Nu nog een ring kiezen, geen fouten maken en betalen!" Ja, kan ik betalen? Alsjeblieft ik wil betalen! Yes, yes, yes. Completed! Drie minuten over twaalf: drie tickets."

Jacco is geaccrediteerd om tijdens het festival vanuit het perscentrum te werken, maar dan mag je de zaal niet in. Hij is enorm blij met zijn kaartjes. "Al die jaren, sinds Teach-In in 1975 met Dinge dong voor Nederland won, heb ik Eurovisie vanaf de bank gekeken. De kans om er nu een keer bij te zijn in je eigen stad, wilde ik niet missen.” Hij heeft kaarten voor de eerste halve finale. "Eén avond niet werken, maar alleen genieten van de greatest show on earth."