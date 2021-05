Zesduizend Songfestivaltasjes met verkeerde datum hergebruikt dankzij kunstenaar

De tasjes waren vorig jaar al gedrukt vóór bekend werd dat het Eurovisie Songfestival niet door kon gaan vanwege corona. Ze worden tijdens het festival uitgedeeld aan (buitenlandse) delegaties, technisch personeel, pers en speciale gasten. Dit jaar zit er een mondkapje, de officiële Songfestivalsjaal, een notitieboekje, een magneetje en een speldje in.

Weggooien is zonde, vond Bel. "We hebben een lapje met de datum gemaakt dat precies over 2020 valt." Zesduizend tasjes naaien kon hij niet alleen. Hij schakelde hulp in, vooral van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ook zijn buurvrouw Tonia Verburg stak haar handen uit de mouwen voor deze flinke klus. "Het is leuk om iets voor het Songfestival te doen. Ik ben vier weken lang dagelijks een paar uur bezig geweest." Vaak luid zingend naaide ze 670 lapjes. "Deze week had ik mijn laatste. Dan val je toch wel in een zwart gat."

De kunstenaar is blij met het resultaat. "Het was een simpele oplossing en nu zijn de tasjes echt een collectors item geworden. Je kunt ze namelijk niet kopen."