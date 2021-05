Mevrouw Scheltens krijgt hondje Bono nadat vorige omkwam bij brand: 'Ongelooflijk hoeveel lieve mensen er zijn'

Tijdens haar revalidatie waren enkele medewerkers van het verzorgingshuis zo aangedaan door het verhaal, dat ze een crowdfunding opstartten om Scheltens aan een nieuw hondje te helpen. Met succes!

Kwispelend en snuffelend huppelt Bono door zijn nieuwe thuis terwijl mevrouw Scheltens met een verliefde blik naar haar hondje kijkt. "Ik vind het helemaal geweldig. Bono moet mijn leven weer inhoud gaan geven. Vooral omdat ik die andere verloren ben. Dat was heel erg traumatisch, daar kom ik nooit overheen. Maar Bono maakt een hoop goed!"

De crowdfunding liep in het begin stroef, want er was minimaal 1500 euro nodig voor een nieuwe Cavalier. Dat is hetzelfde ras hondje dat mevrouw Scheltens voor de tragische brand had. Met een brok in haar keel is mevrouw Scheltens dankbaar voor de actie van het personeel van het verpleeghuis en de donateurs. "Het is ongelooflijk hoeveel lieve mensen er zijn die allemaal meegeleefd en meegedaan hebben. Ik dacht dat het nooit zou lukken, maar dit is en niet te geloven."

"Zelf had ik dit nooit voor elkaar gekregen", zegt ze, een tot tranen geroerd. "Ik ben zo gelukkig nu. Met mijn vorige hond ging ik altijd op de scootmobiel naar het Hitland, dat is een heel mooi gebied om te wandelen. Vorig jaar lag ik acht maanden op bed, toen heeft dat hondje me zoveel liefde gegeven."

De brand in haar woning heeft een grote impact gehad op mevrouw Scheltens, maar ze zat het minst in over de spullen die ze tijdens de brand verloor. "Aardse dingen kun je vervangen. Maar zo'n hondje is een leven dat bij je hoort en een deel is van je gezin", zegt ze terwijl ze Bono vertroeteld.

| Foto:

Op de eerste dag dat Bono in huis is breekt hij al gelijk een afspraak met mevrouw Scheltens, die bij haar ontvangst met de hond wilde afspreken dat hij niet in huis zou plassen. Dat lijkt Bono even vergeten. "Oh, hij plast", lacht Scheltens als ze Bono nauwlettend in de gaten houdt. Bono blaft even en lijkt te zeggen dat hij klaar is met zijn plasje. "Elke keer als hij plast blaft hij dan even. Dat is wel mooi, haha!"