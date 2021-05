Veel rookontwikkeling bij brand portiekwoning in Gorinchem; 20 mensen geëvacueerd

In een portiekwoning aan de Gerard van Lomstraat in Gorinchem is maandochtend vroeg brand uitgebroken.

De brand is inmiddels onder controle, maar volgens de brandweer is er sprake van enorme rookontwikkeling. Twintig bewoners van de portiekflat zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een hotel. In een aantal woningen is een te hoge concentratie koolstofmonoxide gemeten.

De brand is in de kelder van het gebouw ontstaan. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.

Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.