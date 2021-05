Suurhoffbrug onderweg naar eindbestemming bij de Maasvlakte

De brug is door het centrum van Rotterdam gevaren en is nu onderweg naar de Maasvlakte.

Transport Suurhoffbrug | Foto: Maikel Coomans

Suurhoffbrug passeert De Hef | Foto: Maikel Coomans

Het is een bijzonder gezicht: de boogbrug is 200 meter lang, 20 meter breed en meer dan 40 m hoog. En hij is achtereenvolgens de Van Brienenoordbrug, de Hef, de Koninginnebrug en de Erasmusbrug gepasseerd.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt-ie naast de bestaande Suurhoffbrug op de A15 gelegd. Het transport is live te volgen via www.suurhoffbrug.live .