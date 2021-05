Het weer van vandaag: eerst buien, later meer zon

Vanmorgen zijn er perioden met regen. In de middag wordt het droger en klaart het vanuit het westen op. Het is 15 graden op het strand tot 17 graden in het oosten van de regio. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Vanavond neemt vanuit het zuidoosten de bewolking toe. Vannacht is het overwegend bewolkt, maar het blijft droog. De temperatuur ligt rond de 9 of 10 graden en er staat een zwakke oostenwind.

Morgen start de dag met sluierbewolking en zonneschijn. In de middag ontstaan er ook stapelwolken. Lokaal groeit een enkele wolk uit tot een regen- of onweersbui. Het is 17 tot lokaal 19 graden en er staat een zwakke wind die veranderlijk van richting is.

Vooruitzichten

Ook woensdag en de dagen daarna hebben we te maken met een licht wisselvallig weertype. Elke dag is er kans op een bui, maar ook de zon doet regelamatig in het weerbeeld mee. Het is met 14 tot lokaal 18 graden iets te fris voor de tijd van het jaar.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 17,7 graden en de minimumtemperatuur 7,7 graden. Er valt gemiddeld 17,6 mm neerslag.