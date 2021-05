Woning in Rotterdam-Charlois meerdere keren beschoten, twee verdachten opgepakt

Aan de Dirkslandstraat in Rotterdam-Charlois is in de nacht van zondag op maandag een woning beschoten.

Dat gebeurde rond kwart voor drie in de nacht. Volgens een politiewoordvoerder is er meerdere keren geschoten. In een raam op de eerste verdieping zijn flinke kogelgaten te zien. Er zijn geen gewonden gevallen.

De hulzen werden op straat gevonden.

In de wijk zijn later in de nacht twee verdachten opgepakt. Het gaat om twee Rotterdamse mannen van 20 en 18 jaar. Volgens de politie was een snelle arrestatie mogelijk door oplettende getuigen.