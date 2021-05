Kat Max overlijdt na beschieting in Hardinxveld

Max, de 9 maanden jonge kater van een gezin uit Hardinxveld, is vrijdagavond overleden na beschoten te zijn. Het is volgens de politie de tweede keer dat een kat het mikpunt was.

De kater werd vrijdagavond rond 20:00 uur aan de Binnendams gewond gevonden door de eigenaren.

"Max was lekker aan het buitenspelen", vertelt de eigenaar, die anoniem wil blijven. "Rond acht uur zag mijn vrouw de kat zitten. Max zat in elkaar gedoken en reageerde niet. Zo kenden we hem niet. Hij strompelde uiteindelijk wel het huis in, maar het was duidelijk dat er iets mis was. Rond z'n nek zat ook een beetje bloed."

De eigenaren brachten Max naar het dierenziekenhuis in Dordrecht. Uit een röntgenfoto bleek dat het dier was beschoten met een luchtdrukwapen. "Het kogeltje zat in de buurt van de longen. Max had last van een lage hartslag en onderkoeling. Het was dus goed mis. Daarom hebben we besloten om het dier in te laten slapen."

Het gezin is aangeslagen na de laffe daad. "Iemand die zoiets doet, weet niet wat hij andere mensen aandoet. Zoveel verdriet. Max was onderdeel van ons gezin. We hielden van hem."

Aangifte

De familie heeft aangifte gedaan bij de politie. Aangezien het niet de eerste keer is dat een kat in de omgeving van de Binnendams is beschoten, roept de politie Molenlanden mensen die meer weten op om zich te melden.

De eigenaar: "En je vraagt je ook af wie het heeft gedaan. Het is immers in onze buurt geweest. Ik ga niemand beschuldigen, maar als gevolg van zoiets kijk je wel even anders naar mensen."

De familie heeft nog een konijn. Mogelijk dat binnenkort een nieuwe kat wordt aangeschaft.

Sjakie

Katten zijn ook in het verleden in Hardinxveld-Giessendam het doelwit van onebekenden geweest. In 2015 overleed Sjakie na beschoten te zijn met een luchtdrukpistool.