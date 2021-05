Kat overlijdt na beschieting in Hardinxveld

Een kater in Hardinxveld is vrijdagavond overleden na beschoten te zijn. Het is volgens de politie de tweede keer dat een kat het mikpunt was.

De kater werd vrijdagavond rond 20:00 uur aan de Binnendams gewond gevonden door de eigenaren. Die brachten het dier naar het dierenziekenhuis in Dordrecht.

Uit een röntgenfoto bleek dat het dier was beschoten met een luchtdrukwapen. Het kogeltje zat in de longen van het dier. De kat was er zo slecht aan toe dat besloten werd om het dier in te laten slapen.

Aangezien het niet de eerste keer is dat een kat in de omgeving van de Binnendams is beschoten, roept de politie Molenlanden mensen die meer weten op om zich te melden.

Katten zijn ook in het verleden in Hardinxveld-Giessendam het doelwit geweest. In 2015 overleed Sjakie na beschoten te zijn met een luchtdrukpistool.