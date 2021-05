Politiebonden: 'Het gesprek met Grapperhaus moet nu echt iets opleveren'

De onderhandelingen over een nieuwe politie-cao en de overheid zaten muurvast. Maar zaterdagavond leek alles vlot getrokken te worden toen de politiebonden aankondigden het werk neer te leggen tijdens de klassieker Feyenoord-Ajax. "We vinden het niet leuk dat het op deze manier moet en het resultaat moet nog maar blijken, maar de problemen stapelen zich wel op bij de politie", zegt Hans Manse, vice-voorzitter van de ANPV in Rotterdam.

Volgens Manse waren de confrontaties tussen de politie en Feyenoord-fans tijdens de laatste training in Rotterdam en tijdens een corona-demonstratie in Barneveld de aanleiding voor de bonden. "De druppel die de toch al volle emmer deed overlopen", zegt Manse. "We zitten met capaciteit en werkdruk. Daarnaast willen we onze medewerkers gevaccineerd hebben. Ik begrijp dat we niet alleen in de rij staan, maar ik vind dat we een paar stappen vooruit moeten."

De politie staat onder enorme druk. zegt Manse. "Als wij bij iedere manifestatie een beroep moeten doen op de ME dan komt dat de capaciteit niet ten goede. Daar maken wij ons wel druk om."

'Meer dan een bak koffie'

De aankondiging om het werk neer te leggen tijdens de Klassieker zorgde er wel voor dat er beweging kwam vanuit Den Haag. "We kunnen nu eindelijk aan tafel om te praten over de cao, maar het moet niet een gesprek zijn met een bak koffie en 'we zien elkaar later weer'. Het moet nu wel echt iets opleveren. Tijdens die gesprekken gaan we het ook hebben over het vaccineren van de agenten. Op dit moment lukt het ons nog maar net om de roosters rond te krijgen."

Volgens Manse moet het niet zo zijn dat er personeel uitvalt vanwege besmetting. Hij dringt er daarom op aan om de agenten zo snel mogelijk te laten vaccineren.

"We kunnen niet naar een uitzendbureau stappen met de vraag: lever mij maar 30 agenten. Die moeten opgeleid worden."

Manse is bang dat de situatie ontstaat waarbij de politie belangrijke zaken niet kan behandelen door het capaciteitsprobleem. "Als je heel veel ballen in de lucht moet houden, kan het zijn je ook een aantal moet laten vallen."

De bonden hebben maandagmiddag een gesprek met minister Grapperhaus.