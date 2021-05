Liveblog corona: Fieldlab: Evenementen kunnen veilig, politiek nu aan zet, Longfonds: Driekwart mensen na corona nog niet volledig aan het werk

- Fieldlab: Evenementen kunnen veilig, politiek nu aan zet

- Alarm om 'schaduwvakanties' in de zomer

- Longfonds: Driekwart mensen na corona nog niet volledig aan het werk



09:35 Longfonds: Driekwart mensen na corona nog niet volledig aan het werk

Ruim driekwart van de mensen met langdurige klachten is nog niet volledig aan het werk, meldt het Longfonds na een peiling onder 1864 mensen. Verreweg het grootste gedeelte van de groep met langdurige klachten voelt zich drie maanden tot een jaar na de eerste klachten nog steeds slecht.

De klachten die het meest voorkomen onder de ondervraagden zijn vermoeidheid, kortademigheid en concentratieverlies. Ruim drie op de tien ondervraagden zegt geen nazorg te hebben gehad na een Covid-besmetting.

09:27 Alarm om 'schaduwvakanties' in de zomer

Nederlandse vakantieparken en campings moeten op hun hoede zijn voor schaduwvakanties. Dat zijn vakanties die voor de zekerheid in Nederland worden geboekt, maar worden geannuleerd als een buitenlandvakantie alsnog kan. ABN Amro waarschuwt ervoor in een rapport over de stand van het toerisme.

Bijna driekwart van de vakantiehuisjes en campingplekken is nu al geboekt voor de zomer, terwijl een ruime meerderheid van de Nederlanders zegt dat de bestemming afhangt van de corona-ontwikkelingen.

Zulke schaduwvakanties hoeven voor vakantieparken geen grote strop te zijn, omdat de annuleringsvoorwaarden zijn aangescherpt. Maar een annulering levert nog steeds minder op dan 'normale verhuur'.

09:02 Fieldlab: Evenementen kunnen veilig, politiek nu aan zet

Na drie maanden heeft de Fieldlab-organisatie voldoende data om de politiek te adviseren over het veilig organiseren van evenementen. Er staan nog een paar test-evenementen op het programma, maar nu is er al wel een duidelijk beeld, zegt de organisatie.

Evenementen, voorstellingen en congressen kunnen veilig worden georganiseerd zolang aan een aantal veiligheidsmaatregelen is voldaan, zegt Pieter Lubberts, programma-manager van Fieldlab, in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben gezien dat je in bepaalde fases bij evenementen waarbij je minder contacten hebt, zoals een theater of voetbalwedstrijd, zelfs veilig de anderhalve meter kan loslaten."

Het gaat daarbij om zogeheten type 1-evenementen, die zich binnen afspelen, met zitplaatsen en waarbij het publiek zich rustig gedraagt. Daarbij kan maximaal de helft van de normale capaciteit worden gebruikt, maar hoeven mensen geen anderhalve meter afstand te houden. Bezoekers moeten vooraf worden getest en tijdens verplaatsing een mondkapje dragen. Ook moet er goede ventilatie aanwezig zijn. "Maar het kan zijn dat je bij festivals bijvoorbeeld nog wel een sneltest moet doen", aldus Lubberts.

Maar hoe bemoedigend de vooruitzichten ook zijn, Lubberts benadrukt dat een evenement tijdens een pandemie nooit 100 procent veilig zal zijn. "Dat zullen we ook nooit beweren, want er zal altijd een risico zijn dat er besmettelijke mensen naar een evenement komen. Maar we kijken wel naar hoe dat zo veilig mogelijk kan en we hebben we geconstateerd dat dat kan."

Volgens Fieldlab is het nu aan de politiek om er wel of niet iets mee te doen. "In de tussentijd gaan wij door, want we knokken voor een sector waar 100.000 mensen in werken. Maar ook uit maatschappelijk belang, voor mensen die graag weer ergens naartoe willen."