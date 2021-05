Vrachtwagens rijden lek op Van Brienenoordbrug (A16), maandagavond afsluiting

De oorzaak was een bout. Het stuk metaal stak uit de weg op de plek waar de klep van de brug en het wegdek samenkomen. Het is onduidelijk hoe de bout daar terecht is gekomen.



Rijkswaterstaat sluit maandagavond de parallelbaan geheel af. Ook de afrit Capelle aan den IJssel is niet bereikbaar. Dat duurt tot dinsdagmorgen 05:00 uur.

Een deel van de hoofdrijbaan richting Terbregseplein is tussen 21:00 uur en middernacht dicht.