Dirk Kuyt in FC Rijnmond over Klassieker: 'Ik zag bij Feyenoord spelers lopen die het niet begrijpen'

Dirk Kuyt was maandag te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Natuurlijk om te praten over de kansloze nederlaag van Feyenoord in de Klassieker tegen Ajax, maar ook over zijn eigen toekomst. “Ik ben een leider en wil hoofdtrainer worden van een ambitieuze club. Feyenoord was mijn wens, die intentie hadden wij ook uitgesproken, maar nu zal de toekomst het uitwijzen. Ik ben overtuigd van mijn mogelijkheden en dat ga ik bewijzen.”

Feyenoord verloor zondag in een gezapige wedstrijd in een lege Kuip met 0-3 van Ajax. “Wat ik het meest mis, en niet alleen zondag, zijn de fans tijdens Klassiekers. Feyenoord heeft minder kwaliteit dan Ajax en PSV, de fans kunnen de ploeg dan naar een hoger niveau tillen”, aldus Kuyt.

De oud-spits, die in 2017 landskampioen werd met Feyenoord, speelde zelf veel Klassiekers. “Ik heb er een aantal gewonnen, en ook verloren, en je doet er echt alles aan. Het ziet er alleen niet altijd zo uit. Leroy Fer was er absoluut kapot van, dat zag je, maar ik zag ook spelers lopen die het niet begrijpen. Daar irriteer ik me dan wel aan."

Aankopen

Het gaat in FC Rijnmond ook over de zomeraankopen van Feyenoord, die vrijwel allemaal niet voldoen. “Dan vind ik Bryan Linssen nog de meest positieve speler, maar als ik eerlijk ben vind ik dat er in de jeugd spelers lopen die niet minder zijn dan Orkun Kökcü. Ik heb zelf twee jaar in de jeugd gewerkt, en veel talent gezien. Alleen kreeg Kökcü destijds wel een kans door blessures.”

Sparta

Het gaat verder ook over Sparta, dat achtste staat in de eredivisie, maar waar het vooral gaat over de mogelijke betrokkenheid van Tom Beugelsdijk bij spotfixing. “Je moet daar echt voorzichtig mee zijn om namen te noemen. Dit gaat je als speler niet in de koude kleren zitten.”

Sparta heeft de play-offs na de zege op Vitesse binnen handbereik. “Het is het beste seizoen van de eeuw, ik hoop dat dat wordt beloond. Maar niet ten koste van Feyenoord”, lacht Kuyt.